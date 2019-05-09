Fatih Keleş, kader maçına çıkıyor

Avrupa şampiyonu Fatih Keleş, Avustralya'da ringe çıkmaya hazırlanıyor. Kazanırsa dünya şampiyonluk maçını yapmaya hak kazanacak.

Merkezi Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan Türk boks kulübü EC BOXİNG forması altında ringlere çıkan ve bugüne kadar dört kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan milli boksör Fatih Keleş, 8 Haziran'da Avustralya'nın Broadbeach kentinde, kendisi gibi yenilgisiz boksör Liam Paro'ya karşı yumruk sallayacak.

Sporcunun menajeri ve EC BOXİNG yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, bu karşılaşmanın Fatih için kariyerinin en önemli maçlardan birisi olduğunu vurgulayarak, "Fatih için çok önemli bir maç ve kariyerine büyük yön verebilecek olan karşılaşma. Çok iyi hazırlanmış olması lazım. Deplasmanda maç kazanmak kolay değildir fakat kazanır ise iki misli sayılır bu zafer ve ardından da dünya şampiyonluk maçına az bir adım kalır. Fatih'e olan güvenimiz tam. Amatör kariyeri büyük olan bir boksördür. Dünyanın her yerinde, herkesi yenebilecek kapasiteye sahip tecrübeli bir dövüşçüdür. Dünya şampiyonu olabilecek kapasitede bir sporcudur. Şu an Türkiye'de antrenman yapıyor. Ülkemizdeki son gelişmelerin ardından orada yapacağı antrenmanlar da böyle bir maça çıkabilmesi için yeterli olacaktır. Ancak Pazar günü Almanya'daki tesislerimize gelerek efsane antrenörümüz Bülent Başer ile hazırlıklarında son rötuşları atacak. Son dönemlerde ülkemizde muhteşem bir boksör potansiyeli görüyorum. Dünya klasmanında sporcular yetişmeye başladı bu yüzden EC BOXİNG'in İstanbul şubesini açtık ve oradaki sporcuları dünyaya açmak için elimden gelenin en iyisini yaparak, ülkemizin dünyadaki tanıtım ve başarısına katkı sunacağım" şeklinde konuştu.

Keleş: "Rakibim çok iyi boksör ama ben daha iyiyim"

Trabzon'da çalışmalarını sürdüren şampiyon boksör Fatih Keleş, antrenmanlarının çok iyi gittiğini belirterek, "Pazar günü Almanya'ya dönüyorum. Geriye kalan hazırlıklarımı da orada Bülent Başer hocam ile sürdüreceğim. Rakibim çok iyi bir boksör ama ben daha iyiyim. O gece rakibimi kendi evinde devirerek, ülkemize dünyanın öbür ucundan bir zafer hediye edeceğim" ifadelerini kullandı.

Bülent Başer: "İkisi de yenilgisiz boksör"

EC BOXİNG Başantrenörü Bülent Başer de rakibin kasetlerini izlediklerini vurgulayarak, "Teknik bir boksör ancak yenilmez değil. Biz de kendi taktiklerimizi geliştirerek, o gece rakibi şaşırtacağız. Yenilgisizlik unvanına son vereceğiz' dedi. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz ise karşılaşmanın dünyanın birçok ülkesinden naklen yayınlanacağının dile getirerek, "Fatih bu güne kadar çıktığı 11 maçın tümünü kazanarak yenilgisizlik unvanını sürdürüyor. Dört kez Avrupa şampiyonu olmuş. Rakip ise yine aynı; 16 maçın hepsini kazanarak büyük bir başarıya imza atmış. Asya-Pasifik ve Avustralya şampiyonlukları yaşamış bir isim. İkisi de yenilgisiz ve bu karşılaşma yumurta dövüşü niteliğinde olacak, yenilen kırılacak" dedi.