Fatih Keleş: "Kadın kros takımımızın başarısı bizim için çok büyük ve değerli"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Kros Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ikinci olan kadın takımının kazandığı başarının büyük ve değerli olduğunu belirterek, "Bu ligde takımlar yabancı sporculardan oluşuyor. Daha çok Afrika kökenli sporcular yarışlarda koşuyorlar. Biz 4'ü Türk sporcudan oluşan kadın sporcularımızla yarıştık" dedi. Keleş, erkek basketbol takımının da şu an ligde 11'de 11 yaptığını ve başarılı bir şekilde ilerlediklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine branşlarda yaşanan son gelişmeler hakkında konuştu. Portekiz'de düzenlenen Kros Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ikinci olan kadın takımını tebrik eden Keleş, "Kadınlara verdiğimiz destekle, kulüp olarak bir kez daha sağ olsunlar bunun gururunu bize yaşattılar. Daha önce 2017 yılında erkek takımımız birinci olmuştu. Bu yıl da Portekiz'de düzenlenen şampiyonda ülkemiz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ikincilik elde etti. Bu bizim için büyük ve değerli bir başarı. Bu ligde takımlar yabancı sporculardan oluşuyor. Daha çok Afrika kökenli sporcular yarışlarda koşuyorlar. Biz 4'ü de Türk sporcudan oluşan kadın sporcularımızla yarıştık. Bu, bizim gözümüzde başarının değerini bir kat daha arttırıyor. Kulübümüz adına, ülkemiz adına tüm sporcularımıza, hocalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Erkek basketbol takımımız 11 maçın 11'ini de kazandı"

Türkiye Basketbol 2. Ligi D Grubu'nda mücadele eden erkek basketbol takımı için ise Başkan Keleş, "Biz geldiğimizde altyapıları güçlendirmek adına Süper Lig'den çekildik. Şimdi 2. Lig'de altyapıdan yetişen sporcularımız ve onlara ilave olan diğer genç sporcu arkadaşlarımız şu anda 2. Lig'de takımımızı temsil ediyorlar. Ligde 11 maç yaptılar. 11 maçın 11'ini de kazandılar. Sonrasında takım her geçen gün üzerine biraz daha katarak daha büyük başarılar elde edecektir. Hedefimiz öncelikle 1. Lig. Ondan sonra Süper Lig. Biz daha çok Türk sporculardan oluşan bir takım kurmayı hedefliyoruz. O yüzden bu sporcu arkadaşlarımızla hangi seviyeye, nerelere çıkabilirsek oralara kadar çıkmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Buz hokeyi kadın takımının ligde play-offlarda mücadele ettiğini hatırlatan Fatih Keleş, "Play-offlarda elendik ama bunu ilk yıl için çok büyük başarı olarak görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu hokeyi ve kadın buz hokeyini geliştirmek için kulüp olarak elimizden gelen adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.