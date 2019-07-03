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Fatih Kıral Mobilya büyüme kararı aldı

Fatih Kıral Mobilya, dünyaya açılarak büyüme kararı aldı.



Türk mobilya sektöründe önemli bir konuma sahip Şirketin üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Kıral ve Mimari Ekip & Mağazalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kıral, markanın hedefini dünyaya açılmasını hızlandırmak olarak nitelendirdi.



Onur Kıral: "Artık 'anahtar teslimi projeler' de yapıyoruz"


Fatih Kıral Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Onur Kıral, konu ile ilgili değerlendirmesinde: "Büyük bir açılımın ve aynı zamanda atılımın eşiğindeyiz. Sahip olduğumuz fabrikada son teknolojiyle, üretim hızımızı ve kapasitemizi artırmak için alt yapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. AR-GE çalışmalarımız hızla devam ederken, hem yeni girişimler hem de yurtdışı ortaklıklarımız gündemimizde yer alıyor. Firmamız Azerbaycan, Ortadoğu ülkeleri, Rusya, Avrupa, Katar; BAE ve Dubai de dâhil pek çok ülke ile birlikte çalışıyor. Dahası, artık 'anahtar teslimi projeler' de yapıyoruz. Amacımız tüm dünyanın yakından tanıdığı bir marka olmak” dedi.

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