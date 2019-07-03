Fatih Kıral Mobilya büyüme kararı aldı

Türk mobilya sektöründe önemli bir konuma sahip Şirketin üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Kıral ve Mimari Ekip & Mağazalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kıral, markanın hedefini dünyaya açılmasını hızlandırmak olarak nitelendirdi.

Onur Kıral: "Artık 'anahtar teslimi projeler' de yapıyoruz"

Fatih Kıral Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Onur Kıral, konu ile ilgili değerlendirmesinde: "Büyük bir açılımın ve aynı zamanda atılımın eşiğindeyiz. Sahip olduğumuz fabrikada son teknolojiyle, üretim hızımızı ve kapasitemizi artırmak için alt yapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. AR-GE çalışmalarımız hızla devam ederken, hem yeni girişimler hem de yurtdışı ortaklıklarımız gündemimizde yer alıyor. Firmamız Azerbaycan, Ortadoğu ülkeleri, Rusya, Avrupa, Katar; BAE ve Dubai de dâhil pek çok ülke ile birlikte çalışıyor. Dahası, artık 'anahtar teslimi projeler' de yapıyoruz. Amacımız tüm dünyanın yakından tanıdığı bir marka olmak” dedi.