Fatih Koca ve Mustafa Demirci'den unutulmaz musiki ziyafeti

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde Ramazan ayı için özel olarak düzenlediği programlar birbirinden değerli konukların katılımıyla devam ediyor.

Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde düzenlenen programa konuklar kimi zaman farklı konularda söyleşiler yapıyor, kimi konuklar ise dinleyicilere musiki ziyafeti sunuyor. Teravih namazı sonrası gerçekleştirilen programın konuğu bu kez Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Koca oldu. Dini musiki alanında akademik çalışmaların yanında albümleri de bulunan Fatih Koca programda tasavvuf musikisinin en güzel, en sevilen eserlerini seslendirdi. Fatih Koca'nın katılımcılara muhteşem bir tasavvuf musikisi ziyafeti verdiği programa akademisyen, şair, yazar, müzisyen Mustafa Demirci özel misafir olarak katıldı. Demirci'de programda sahneye gelerek ilahi seslendirdi. Program sonunda ise Başkan Deniz Köken, iki konuğa da unutulmaz musiki ziyafeti için teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.