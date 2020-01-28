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Fatih Mert'ten transfer yasağı açıklaması

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağının kalktığına ilişkin çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Mert, "Transfer yasağı ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Aynı zamanda vergi ve SSK yapılandırmalarıyla ilgili çalışıyoruz. Lütfen biraz daha sabır" dedi.


MKE Ankaragücü'nde transfer yasağının kaldırılmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert de yasağı kaldırmak için çalışmalara devam ettiklerini söyleyerek taraftarlardan biraz daha zaman istedi. Mert, açıklamasında, "Transfer yasağı ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Aynı zamanda vergi ve SSK yapılandırmalarıyla ilgili çalışıyoruz. Lütfen biraz daha sabır" ifadelerine yer verdi.

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