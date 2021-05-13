Fatih sokaklarında bayram coşkusu

Fatih Belediyesi korona virüs gölgesinde geçen Ramazan Bayramı'nı, klasik otomobillerden oluşan kortej eşliğinde Fatihlilere fesleğen ve bayram şekeri dağıtarak kutladı.

Fatih Belediyesi pandemi tedbirleri kapsamında evlerine kapanan Fatihlilerin Ramazan Bayramı'nı, klasik otomobillerden oluşan kortej eşliğinde fesleğen ve bayram şekeri dağıtarak kutladı. Yedikule Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi önünde başlayan korteje, eski İstanbul beyefendileri ve hanımefendileri kostümleri giyen animatörler eşlik etti. Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar nedeniyle kortejde bando takımına yer verilmezken, Ramazan davulcuları manilerle Fatih sokaklarını inletti.

Eski Ramazan Bayramlarının ruhunu yaşatan Fatih Belediyesi, çocuklara avuç avuç bayram şekeri dağıtırken, annelerine de fesleğenler hediye etti. Kimi Fatihliler hediyelerini camlarından sarkıttıkları sepetlerle alırken, sepeti olmayanlar da maskelerini takıp, kapı önlerine gelerek aldı. Tiyatro sahnelerini aratmayan etkinlikte, klasik otomobillere de vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Belediye ekiplerinin dağıttığı şekerlerden alan çocuklar da mutluluğunu dile getirdi.

“Bize bayramlarımızı evde yaşatma fırsatı verdiler”

Etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren bir vatandaş, “Tüm çalışan arkadaşlarımızın ve Fatih Belediyemizin bayramını tebrik ediyoruz. Yaptığınız bu hizmetten dolayı da hepinize teşekkür ediyoruz. Bize bayramlarımızı evde yaşatma fırsatı verdiler. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar” dedi.

“Eski bayramları hatırlattı”

Ramazan ayının çok güzel geçtiğini söyleyen Nebin Çelenk, “Belediye başkanımızdan çok memnunuz. Çok güzel, çok duygulandım. Eski bayramları hatırlattı. Çocuklar mutlu oldu, şeker aldılar. Güzel olmuş, çok memnun olduk. Teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu