İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih sondaj gemisi havadan görüntülendi

Karadeniz’de sondaj faaliyet gerçekleştirecek olan Türkiye’nin ilk sondaj gemisi Fatih’in platform indirme çalışmaları sürüyor.

Karadeniz'de sondaj faaliyet gerçekleştirecek olan Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih'in platform indirme çalışmaları sürüyor. İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için platformu indirilen gemi havadan görüntülendi.


Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından sonra Karadeniz'de arama faaliyetinde bulunacak olan 'Fatih' sondaj gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçişini sağlamak üzere gerekli teknik hazırlıkların yapılması için Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. 10 Nisan tarihinde Haydarpaşa Limanı'na yanaşan sondaj gemisinde çalışmalara başladı.


Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem Doğu Akdeniz'de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz'de de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih'le ilk derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.