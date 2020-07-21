İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında araç yangını

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında seyir halinde olan kamyonet bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.


TEM otoyolu FATİH Sultan Mehmet köprüsü çıkışı Edirne istikametinde seyir halindeki bir kamyonette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın kısa sürede söndürdü. Kamyonet kullanılmaz hale gelirken, Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.