İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ‘'Engeliler Haftası'' nedeniyle maviye büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ‘’10-16 Mayıs Engelliler Haftası’’ adına farkındalığın artması için mavi renklerle ışıklandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ‘'10-16 Mayıs Engelliler Haftası'' adına farkındalığın artması için mavi renklerle ışıklandırıldı.


Yılın önemli günlerinde çeşitli renklerle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, ‘'10-16 Mayıs Engelliler Haftası'' adına farkındalığı arttırmak için mavi renklerle ışıklandırıldı. ‘'Farkında Olmana Engel Yok'' sloganı ile engellilerin eğitimlerinin desteklenmesi ve iş hayatına kazandırılması için köprüdeki aydınlatmanın gece boyu süreceği belirtildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.