Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kar manzarası

İstanbul'da etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul Boğazı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kar altında drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah yeniden etkisini gösteren kar yağışı, trafik ve ulaşımı olumsuz etkiledi. İstanbul trafiğinde sorunlara neden beyaz örtü, boğazda ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul Boğazı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kar altında drone ile görüntülendi. Kar eşliğinde eşsiz İstanbul manzarası, izleyenleri hayran bıraktı.