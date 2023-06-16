Fatih Sultan Mehmet madalyonunun sergilenmesine başlandı

Londra'dan İstanbul'a getirilen Fatih Sultan Mehmet madalyonu Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Açılış törenine katılan İBB Başkanı İmamoğlu, gazetecilerin Kılıçdaroğlu ile görüşmesiyle ilgili soru üzerine “Çok makul, çok güzel, çok değerli hatta pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşmayı yaptık” dedi.

Ocak 2023'te teslim alınarak Londra'dan İstanbul'a getirilen Fatih Sultan Mehmed madalyonu, Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Fatih Sultan Mehmed'in 542 yıl önce poz vererek hazırlattığı Costanzo da Ferrara madalyonu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla ziyarete açıldı. İmamoğlu, açılışın ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

“Madalyonu İstanbul'a, sahibinin evine getirmiş olduk”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Öncelikle madalyon meselesi önemliydi. Aynen Fatih Sultan Mehmet'in portresiyle ilgili sürecin işlediği şekliyle madalyon konusunda da bir müzayede olduğu bilgisini bana ulaşır ulaşmaz ‘Mutlaka onu da İstanbul'a kazandırmamız gerekir' demiştim. Gördüğünüz gibi süreç sonuçlandı ve madalyonu İstanbul'a, sahibinin evine getirmiş olduk” dedi.

“Halka sunulmasını gerçekleştirmiş olduk”

Açılış ile ilgili konuşan İmamoğlu, “Bugün de burada Fatih Sultan Mehmet'in bronz madalyonunun ki yine İtalyan ressam Costanzo da Ferrara'nın imzasıyla yapılmış madalyonun açılışını, bir nevi halka sunulmasını gerçekleştirmiş olduk. Panorama 1453 bu madalyonun servis edildiği, sunulduğu ve sunulacağı en güzel mekanlardan biri olmuştur. Burası anlamlı bir yer. Fethi anlatan ve yoğun ziyaret edilen bir yer” diye konuştu.

“Ortak akılla doğru kararlar alacağız”

Kılıçdaroğlu ile görüşmesi hakkındaki soruları yanıtlayan İmamoğlu, “Benim sayın Genel Başkanımızla konuşmam kadar, buluşmam kadar doğal bir şey yok. Elbette ki basının ve toplumun buna yoğun ilgisini anlıyorum. Kolay bir zaman diliminde değiliz. Ülkemizin birçok konusu ve sorunu var. Yani bir seçimle beraber her sorunun çözüme kavuştuğunu kimse iddia edemez. Evet, seçimi kazanan bir iktidar var. Seçilen bir cumhurbaşkanımız var ve onlar ülkenin sorunlarına çözüm bulmak için çok çalışmalılar ve çalışacaklar. Millet ittifakı olarak başta genel başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere hepimizin bunun içinde önde tabii ki altı parti var. Onun lideri var, yöneticileri var. Ama aynı zamanda biz varız. Etkin belediye başkanları var. Her birimizin şapkamızı önümüze koyacağız, oturacağız, düşüneceğiz. Ortak akılla doğru kararlar alacağız. Bu doğru kararlar almanın içerisinde en önemli aktör, en önemli kurum Cumhuriyet Halk Partisi'dir” dedi.

“Pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşmayı yaptık”

Kılıçdaroğlu ile son görüşmesi hakkında bilgi veren İmamoğlu, “Seçimin ilk gününden itibaren ama telefonla ama yazışarak ama baş başa konuşarak defalarca sohbetimiz, paylaşımlarımız oldu. Çarşamba günü yaptığımız buluşmada elbette ki yine benim kendilerine birtakım hatırlatmalarım, önerilerim ve yazılarım istikametindek talebimden ötürü bir araya geldik. Düşüncelerimi, değişim yönündeki parametreleri, neler olması noktasındaki aşamaları yine kendisiyle paylaştım. Çok makul, çok güzel, çok değerli hatta pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşmayı yaptık kendileriyle. Tabii ki bunun bir zaman dilimi vardır. Benim bu sohbetten aktarabileceğim değişim ve dönüşüm adına aktarabileceğim şimdilik bu kadar” dedi.

“İlk paylaşacağım yer benim partim ve genel başkanımdır”

Seçim süreci hakkındaki raporlarıyla ilgili konuşan İmamoğlu, “Ben böylesi bir seçim sürecinin de raporlarını tutmuş birisiyim. Seçim sonrasında bunun muhasebesinin de çıkarılması konusunda çalışmalarım var. Bir raporum yok benim bu arada. Farklı gözlerle farklı raporum var. Yani bu işin bilimsel tarafına çalışan arkadaşlarımdan farklı raporlar, verisine çalışan arkadaşlarımdan farklı raporlar, enstitümüz var, oradan bilim insanları, teknik insanlar, akademisyenlerden, farklı raporlar, düşünsel dünyadan farklı raporlarım var. Hatta İstanbul ölçeğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu seçimden ne yaptı, nasıl çıktı, nasıl etkilendi gibi araştırmalar oldukça külliyat denecek derecede bizde vardır. Bunu tabii ki yapıyorum. Yapmak zorundayım. İhtiyaç duyulduğunda, o vakit geldiğinde, öyle bir masa kurulduğunda da elbette elimde ne var ise bunları ilk paylaşacağım yer de benim partim ve genel başkanımdır” ifadelerini kullandı.

“Ortak akılla kararlar alınır ve kamuoyuyla paylaşılır”

Yerel seçimlerde aday olup olmayacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan İmamoğlu, “Bahsettiğim bu büyük çerçevenin içinde o da önemli bir detaydır. Ama önemli bir detaydır. Yani bu meselenin bütününü hallettikten ve o süreci tasarladıktan sonra bunların hepsi konuşulur, ortak mutabakatla, ortak akılla kararlar alınır ve kamuoyuyla paylaşılır” dedi.