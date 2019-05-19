Fatih Terim 19. kupasını aldı

Hafta içi Sivas'ta Türkiye Kupası'nı kazanan ve bugün de 2018-2019 sezonunda ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, 19. kupasını kazandı.

Galatasaray'ın başında kariyerinde 4. dönemini geçiren Fatih Terim, kupa koleksiyonuna bir yenisi daha ekledi. 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor 3-1 ile geçerek kupaya uzanan sarı-kırmızılı takım, Başakşehir'i de 2-1 mağlup edip, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 22. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim de 19. kupa zaferine ulaşmış oldu.

Avrupa'nın iki numaralı kupasını kazandı

Türk futbolunda Avrupa'nın en büyük başarına Galatasaray'ın başında imza atan ve 200 yılında UEFA Kupası'nı kazanan Terim, bugüne kadar 7 Süper Lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Sarı-kırmızılı takımın başına ilk kez 1996-97 sezonunda yapan tecrübeli çalıştırıcı, ilk döneminde 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşadı. Terim, Türkiye Spor Yazarları ve Derneği (TSYD) Kupası'nda da 1997-98, 1998-99 ve 1999-2000 sezonlarında kupaya ulaştı. Türkiye Kupası'nı 1998-1999, 1999-2000 ve 2018-2019 sezonlarında kazanan takımın başında bulunan Terim, 1996 ve 1997 yıllarında Galatasaray'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı.

Ligde son iki yılın şampiyonu oldu

Galatasaray'da 2002-2003 sezonunda başlayan ve 2003-2004 sezonunun son 8 haftasına kadar süren ikinci döneminde hiçbir kulvarda şampiyonluk yaşayamayan Terim, üçüncü döneminde üst üste 2 lig şampiyonluğu, 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğuna imza attı. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'da geçen sezon Igor Tudor'un yerine göreve gelirken, dördüncü döneminde lig şampiyonluğuna ulaşmıştı. Terim, bu akşam Başakşehir karşısında adlığı 2-1'lik zaferlerle 2018-2019 sezonunu şampiyonluk unvanıyla birlikte, 19. kupasını kazanmış oldu.