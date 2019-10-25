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Fatih Terim: 2 - Abdullah Avcı: 1

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugüne kadar 5 kez rakip oldu.

Söz konusu müsabakalarda Terim'in Avcı'ya 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor.


Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi iki teknik adamın da rekabetine sahne olacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. İki hocanın ilk randevusu 21 Mayıs 2000 tarihinde Galatasaray - İstanbulspor maçında oldu. Terim, sarı-kırmızılıları başında Avcı'lı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.


Fatih Terim ile Abdullah Avcı, pazar günü oynanacak karşılaşma ile birlikte 6. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda Terim öğrencilerinin Avcı'nın ekiplerine karşı 2-1 üstünlüğü bulunuyor. 2 karşılaşma ise kazanan taraf çıkmadı.


Fatih Terim ile Abdullah Avcı arasında oynanan maçlar şöyle:



19.05.2019 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Başakşehir: 1 (Abdullah Avcı)


15.12.2018 (Abdullah Avcı) Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)


15.04.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Başakşehir: 0 (Abdullah Avcı)


11.09.2011 (Abdullah Avcı) Başakşehir: 2 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)


21.05.2000 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - İstanbulspor: 1 (Abdullah Avcı)

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