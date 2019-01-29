Fatih Terim 89 gün sonra evinde

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından 89 gün sonra Türk Telekom Stadyumu'nda, Boluspor maçında kulübedeki yerini aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 maçlık men cezasının ardından ilk karşılaşmasına geçtiğimiz hafta ligde deplasmandaki Göztepe maçında çıktı. Terim, cezasından sonra Türk Telekom Stadyumu'ndaki ilk müsabakası ise Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçı oldu. Deneyimli teknik adam iç sahada en son 2 Kasım 2018 tarihinde Fenerbahçe derbisinde takımının başındaydı. Fatih Terim, bu tarihten tam 89 gün sonra Türk Telekom Stadyumu'nda takımının başında sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca Terim'e tezahüratlarda bulundu.