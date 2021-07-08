Fatih Terim: "Benim için çok gurur verici bir olay"

yıl dönümüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Benim için çok gurur verici bir olay. Bir camiaya bu kadar yıl hizmet etmek, onun bayrağını taşımak, ben oralıyım demek bunlar herhalde gururların en büyüğü. İyi ki Galatasaraylıyım, iyi ki Galatasaray'da oynamışım, iyi ki Galatasaray'da hocalık yapıyorum" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 47 yıl önce bugün Adana Demirspor'dan sarı-kırmızılılara transfer olmuştu. Sarı-kırmızılıların akşam antrenmanından önce futbolcular, transferin yıl dönümü nedeniyle Terim'e bir jest yaptı ve üzerinde ilk transfer olduğu günün fotoğrafının ve 'ilk günkü gibi' yazısının yer aldığı pasta hediye etti.

Galatasaray'a transfer oluşunun 47. yıl dönümüyle ilgili GS TV'ye açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Söylerken çok basit geliyor ama 47 hakikaten çok. Oyuncularıma da söylediğim gibi 'İnşallah beni geçersiniz' dedim. 'İmkansız gibi' diye söylediler. Kolay bir şey değil. Rahmetli Metin Oktay ağabeyimiz, Adana'ya gidip rahmetli babam kendisine, 'Oğlum sana emanet' dediğinden bu tarafa tam 47 yıl geçmiş. Metin ağabey emaneti getirdi. Emanete iyi baktı. Allah rahmet eylesin ona. Galatasaraylı Fatih olduk. Arkasından evlendim, çocuklarım oldum, torunlarım oldu, teknik adam olduk. Bu yılları Allah'a şükür ki çok istediğim yerde Galatasaray'da geçirdim. Benim için çok gurur verici bir olay. Bir camiaya bu kadar yıl hizmet etmek, onun bayrağını taşımak, ben oralıyım demek bunlar herhalde gururların en büyüğü. İyi ki Galatasaraylıyım, iyi ki Galatasaray'da oynamışım, iyi ki Galatasaray'da hocalık yapıyorum. Ailemizle beraber büyüyoruz hem Galatasaray ailesi de büyüyor. Beni bu zaman zarfında hatamla, sevabımla, günahımla kabul eden Galatasaray camiasına, Türk futbol camiasına ama özellikle Galatasaraylılara sonsuz teşekkür ederim. O kadar güzel günler geçirdik ki kötü günleri de güzel günler olarak yad ediyorum. Çünkü hayatta her şey hep güzel olmaz. Aradaki kötü hatıralar bile bizim için yaşanması çok zor hadiseler. Teraziye baktığımızda başarı tarafının ağır bastığının beni ayrıca mutlu ediyor. Yaşadığım üçgen içerisinde en önemli açılardan bir tanesi ailemle beraber Galatasaray. Muhakkak hayal edersiniz ama Allah benle beraber Galatasaray ile beraber öyle şeyler nasip etti ki bu her insana nasip olacak bir şey değil. O yüzden muhakkak ki hayal etmeden bir şey olmaz. Hayal ettim, burada oynayacağım, burada kaptan olacağım. Bunların hepsini yaptım. Düşündüğümüzün de üstünde bir başarı hanemizin olduğu çok açık. Onun için burada gönlüm çok rahat. Bugün dünyada Galatasaray tanınıyorsa tüm Galatasaraylıların bunda emeği vardır. Bu da beni en çok mutlu eden bir şey. Biz de bu başarının bir parçası olduk. Bunu tek başıma yapmadım. Birçok arkadaşım, Galatasaraylı var. Hepsine teşekkür ederim. Benim hayallerimin sınırı yok belki ama onun bile düşünürken bazen üstünde şeyler oldu burada. Çok şükür ne kadar bunlar övünsek az" diye konuştu.