Fatih Terim: "Bir hayalimiz var tüm Galatasaraylılar: Neden olmasın"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a adanmış hayatımda 5 yıla daha imza atmak demek, ‘bir hayalim var, neden olmasın' için bir başlangıçtır" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu zirvede bitirerek lig tarihinin 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, sarı-kırmızı takımın başındaki 8. lig, toplamda ise 19. kupasını kazanmış oldu. Dün akşam Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen kupa töreninde de 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Terim, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Deneyimli çalıştırıcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray'a adanmış hayatımda 5 yıla daha imza atmak demek, ‘bir hayalim var, neden olmasın' için bir başlangıçtır. Bizi başarıya götüren, bu yılı 2 kupa ile bitirmemizi sağlayan en önemli etken 30 milyon Galatasaraylının emeği, desteği ve duasıyla oluşturduğu zihinsel ve ruhsal bütünleşmedir. Bir hayalimiz var tüm Galatasaraylılar: Neden olmasın."