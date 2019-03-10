İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih Terim eski öğrencisi Bülent Korkmaz'a hiç yenilmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz bugüne kadar 3 kez rakip oldu.

Söz konusu maçlarda Terim, eski öğrencisi Korkmaz'a puan vermedi.


Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadelede eski dostlar rakip olacak. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, yıllarca sarı-kırmızılı formayı giymiş, kaptanlığını yapmış aynı zamanda teknik direktör olarak da çalışmıştı. Korkmaz, Galatasaray'da oynarken Fatih Terim'in de öğrencisiydi. İkili Avrupa'da sayısız başarılar kazanırken, UEFA Kupası'nı da Türkiye'ye getiren kadrodaydı.



4. randevu


Fatih Terim ile Bülent Korkmaz, bugüne kadar Süper Lig'de üç kez rakip oldu. Bu üç maçta da Terim Galatasaray'ı çalıştırırken, Korkmaz ise Kardemir Karabükspor, Başakşehir ve Antalyaspor'un başında bulunuyordu. Fatih Terim'in öğrencileri söz konusu üç karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 8 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 defa ise kalesini gole kapatamadı.


İki teknik adam arasında oynanan müsabakalar şöyle:


30.30.2013 Galatasaray (Fatih Terim): 2 - Başakşehir (Bülent Korkmaz): 0


14.01.2012 Galatasaray (Fatih Terim): 5 - Kardemir Karabükspor (Bülent Korkmaz): 1


06.10.2018 Antalyaspor (Bülent Korkmaz): 0 - Galatasaray (Fatih Terim): 1

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.