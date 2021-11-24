Fatih Terim: "Galatasaray için Marsilya maçı daha önemli"

Terim, ayrıca Marsilya'nın çok güçlü bir takım olduğunu söyleyerek, "Çok zor ve sert geçecek bir maç olacağını söyleyebilirim" dedi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci maçında Galatasaray yarın sahasında Fransız ekibi Marsilya ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ve olası cezalarla ilgili bir soru üzerine, "Basını toplantısını izleyenlerin benden pazar günkü derbi ile ilgili yorumlar yapmamı, bir şeyler beklediğini sorunuzdan anlıyorum. Ancak derbi heyecanları, hakem hataları ve yabancı kuralları gibi yapılan illüzyonlardan kendimizi kurtarmalıyız. Bizim büyük resme bakmamız lazım. Yüzyılı aşkın süredir birbirimizle oynuyoruz. Yeniyoruz, yeniliyoruz. Dün olduğu gibi yarın da devam edecek. Bu doğal bir süreç. Ama açıkçası Galatasaray'ın lider olduğu, kazanması halinde Rusya'dan gelecek Lazio'nun galibiyeti dışında gelecek neticenin direkt gruptan çıkaracağı ortamda açıkçası bu tip illüzyonlarla uğraşacak vaktimiz yok. Onun için çok zamanımız var. Marsilya maçının önüne herhangi bir şeyi geçirmek istemiyorum. Bizim için ezeli rakibimizle oynadığımız maçların sonucu çok önemli. Çok üzüldük. İnan bana, hangisi daha önemli derseniz, Galatasaray için Marsilya maçı daha önemli. Bunun telafisi yok. Onun telafisi var. Ben yüzlerce maç oynamışım, onlarca kazanmışım, galibiyetleri çok olduğum bir hocayım. Çok lig şampiyonlukları gürmüş. Daha az farklı sıralarda ligi bitirmişim. Başkanın yönetime gelmesiyle başlayan dönemde muhakkak ki şampiyon olmak isteriz. Nasıl kaybettiğimizi görüyorsunuz. Çok çabuk unutuldu 1-2 golle kaybettiğimiz. Plan, proje, strateji uygulamaya çalıştığımız bu dönemde 1 tane daha şampiyonluktan çok daha büyük hedefim, misyonum var. Federasyonda görevdeyken 2015 yılında Haliç'te anlattığım gibi. Uzun bir konuşma yapmıştım. Ülke futbolunun sorularını değil, çözüm yollarını da söylemiştim. Onun için büyük borç içinde olan kulüplerin, çözüm için başkan ve yönetim ile yoğun bir çaba içindeyiz. Kurtulma nasıl olur diye. Başkanın vizyonu, bu vizyonun arkasına duruşu beni bu konu ile beni motive etmiştir. Geç, yetenekli, maliyeti düşük, uzun süre hizmete edecek, gelişerek transfer imkana sahip olabilecek oyuncuların yanında onların gelişimine katkı sağlayacak tecrübeli isimlerden kadro kurduk. Oyuncularımız kimi zaman pozisyon hatası yapıyor. Her geçen gün daha iyi olacaklar. Oyuncularım belki gol vuruşlarında başarılı değiller. Pozisyon bulmada başarılıyız. Çok gençler. Onlara güveniyor ve inanıyorum. En az gol pozisyonu gören takımız. En fazla gol bekletesi olan takımız ama sıralamada buradayız. Çok gol pozisyona girip az atıyoruz. Onlar da çok üzülüyorlar. Onların potansiyellerinin farkındayım. Herkes unutmamalı onların hepsi benime evladım. Tüm hataların bütün sorumluluğunu ben alıyorum. Bu çocuklar, bu ekonomik zorlukları kulübümüzün yol alabilmesi için en önemli silahlarımızdır. Bu mücadeleyi onlarla kazanacağız. Soruna böyle yanıt vermeyi düşündüm. Ne karşılaşma ile ilgili, ne yaşananlarla ilgili, yaşatılanlar, sebep olanlar, ne TFF ile ilgili konuşmayacağım. Çünkü bu süreci başkanımız götürüyor ve ben kendisine güveniyorum" diye konuştu.

"Mustafa ile ilgili kararımız için daha zamanımız var"

Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in bonservisinin alınmasıyla ilgili karar verip, vermediklerinin sorulması üzerine terim, "Diagne, Mustafa, Halil bizim gol beklentisi olan oyuncularımız. Zaman aman şans verdik, şans geliyor. Atamaya başlarlarsa devamı edeceklerini düşünüyorum. Ben de bazen tercihlerimde bir başkasını tercih edebilirdim. Ben arkadaşlarımıza güveniyorum. Mustafa ile ilgili kararımız için daha zamanımız var. Sonucun ne olduğu, eğer uzatırsak ki niyetimiz o yönde. Herhangi değişim olmazsa. Golcülerimizin bu kadar pozisyonda daha fazla gol atması bizi daha başka yere taşırdı. Çok maçımız var. Yine yarınki maça dönüyorum. Bizim ülkemiz için çok önemli günlerden biri. Avrupa puana, galibiyetlere, devam ettiğimiz günler oradan da çok fazla ayrılma istemiyorum" şeklinde cevap verdi.

"Haftanın maçı olarak lanse edebilirim"

Marsilya ile ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Marsilya çok güçlü bir takım. İlk maçta hepimizi gördük. Orada ilk yarı birkaç pozisyona yaklaşmışız. Onlara o pozisyonu vermemişiz. Bu bizim için önemli. Oyunun momentumu özellikle ikinci yarı onların eline geçmiş. Oyunu kontrolünü elimize almamız gerek. Kendi seyircimiz önünde o istediğimiz oyunu devam etmemiz gerek. Marsilya çok kolay bir takım değil. Çok zor bir takım. Çok zor ve sert geçecek bir maç olarak söyleyebilirim. Kura çekimi öncesinde Avrupa Ligi favorilerinden gösterilen Marsilya ile oynayacağız. Dikkat etmemiz lazım. Çünkü kazandığımızda anlamı bir başka büyük ama eğer beraber kalır, Lokomotiv Moskova, Lazio'yu yenerse yine gidiyoruz. Müthiş bir ihtimal zinciri var. Buna çok dikkat etmeliyiz. Birinci gitmemizin önemi de anlatayım. Şubatta oynamıyoruz birinci gidersek. Çok önemli rakipleri atlayarak geçiyoruz. Martta, 16'ya kalarak devam ediyoruz. Şimdiden hepimizin uzun zamandır hazırlandığımız bazı düşünlerimizi ocak ayı içerisinde uygulayalım. Biz de şubata marta başka bir durumda çıkalım. Onun için önemli. Oyuncularımız bu bilinç içerisinde olduğunu düşünüyorum. Haftanın maçı olarak lanse edebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

"Bunları çoğaltmamız lazım"

Genç futbolcuların milli takıma gitmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Fatih Terim, "Şöyle bir şey çıkarabiliriz. Galatasaray'a transfer, düzenli şans arkasından milli takım oradan sonra da Avrupa gibi görünüyor. Biz her oyuncumuzu çok seviyoruz. Burada kalmasını istiyoruz. Oyuncu gitmek istiyorum diyebiliyor. Çok uzun yıllar Galatasaray'da oynamak esas olandır. Giden oyuncularımız da oldu. Manevi elçilerimiz dışarıda. Bu da bir kulübün, özellikle ekonomik sıkıntısı olan kulüplerin gelir kaynağı olmalıdır. Bundan mutluluk duyarız. Sisteme baktığımızda çok doğru iş oluyor. Onların gelişimi beni çok mutlu ediyor. Çok hızlı bir yükseliş. Kolay bir şey değil. Kerem'i aldığımız günden bugüne çok fazla zaman geçmedi. Büyük bir aşama. Bu bizim için gurur kaynağı. Bunları çoğaltmamız lazım. Sıralama aynı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Terim, genç oyuncuların yoğun maç temposunda etkilendiklerini ifade ederek, "Toplantımızda son maçtaki kaçırdıklarımızı bütün çıplaklığıyla görünce daha çok üzüldüler. Ben de üzülmelerini istedim. Üzülmeleri iyidir. Oradan iyi ders çıkarırlar. Sık aralıklarla oynanan ve kendilerine her saniye hatırlatılan oynadıkları büyük kulübün ne olduğunu. Hep kazanmaya ihtiyaç duyan büyük camia. Bunun altından kalmak kolay değil. Hepimiz takım ruhu içerisinde bu problemleri çözmeye çalışıyoruz" dedi.

"Sahada taraftarlarımıza ihtiyacımız var"

Fenerbahçe derbisinde maçın bitişinden sonra taraftarların takımı çağırmasının hatırlatılması üzerine başarılı teknik adam, "Kaybederken de alkışlanan bir takım. Mottomuz bu olmalı. Galatasaray bu zaten. Taraftarımız da bu. Bu ne demektir; maçın analizini yapmış, siz bugün müthiş oynadınız, kutsal formanın hakkını terinizle verdiniz, sonuç ne olursa olsun ben gurur duyacağım bir maç seyrettim, ben sizi alkışlıyorum. Eğer bunu Fenerbahçe maçı sonra yapıyorsa her maçta yapacaktır demektir. Onların da bizim de kaybetmek istemediğimiz açık. Büyük bir jest. Yerini bulmuş. Oyuncularımızla konuştuk. Ben fark etmedim. Ceza yemeyeyim diye terk etmiştim. Bizim sahada onlara ihtiyacımız var. Kötü oynarken, gol yemişken bu zamanlarda çok ihtiyacımız var. Gönül ister ki 55 bin kombine olsun. Bize giden maçları geri getirmiştir. Kazandığımız maçı çok farklı kazanmamızı sağlamıştır. Taraftarımızın istediği bizde var. sizim istediğimiz taraftarda. Galatasaray seyircisinin son yaptığı çok doğrudur. Oyuncularımızın buna ihtiyacı var. Onların desteği olmadan çok zor, hele kendi sahamızda" açıklamasında bulundu.