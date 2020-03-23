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Fatih Terim korona virüse yakalandı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüse yakalandığını açıkladı.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.


Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da korona virüs sebebiyle tedavi altına alınmıştı.

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