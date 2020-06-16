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Fatih Terim, Muslera'yı ziyarete geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor maçında ayağı kırılan Muslera’yı ameliyatının ardından hastanede ziyaret etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor maçında ayağı kırılan Muslera'yı ameliyatının ardından hastanede ziyaret etti.


Çaykur Rizespor maçının 15. dakikasında sakatlanan ve ayağında 2 kırık meydana gelen Muslera, doğum gününde ameliyat edildi. 3 saat süren ameliyatın ardından odaya alınan Muslera'yı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hastanede ziyaret etti. Terim'in Muslera'nın ardından aynı hastanede apandisit ameliyatı olan Fenerbahçe'nin yıldız ismi Kruse'yi de ziyaret edeceği öğrenildi.

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