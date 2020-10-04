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Fatih Terim sahayı terk etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının sonuna eklenen 5 dakikalık uzatmaya tepki göstererek, soyunma odasına gitti.


Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Kasımpaşa - Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Maçın son bölümünde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, sahayı terk etti. Karşılaşmanın 90. dakikasında dördüncü hakem Yasin Kol, 5 dakikalık oynanmamış zaman işaret etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim uzatma oynanacak dakikaya tepki göstererek, dördüncü hakeme “Bravo size. Alın oyununuzu kendiniz oynayın” diyerek sahayı terk etti.

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