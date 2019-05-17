Fatih Terim: "UEFA Kupası'ndan daha iyisini yapmak istiyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 17 Mayıs 2000'de alınan UEFA Kupası'nın 19. Yıl dönümü ile ilgili açıklama yaparak, “UEFA Kupası'ndan daha iyisini yapmak istiyoruz” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kaleci antrenörü Claudio Taffarel ve yardımcı antrenörler Hasan Şaş ile Ümit Davala, 17 Mayıs 2000'de yaşadıkları UEFA şampiyonluğunun 19. yıl dönümü ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak konuşan kaleci antrenörü Taffarel, Galatasaray tarihinin en önemli gününü yaşadıklarını ifade ederek, “Büyük bir başarıya imza attık. O başarı gerçekten tesadüf değildi. Büyük hocamız, aynı zamanda büyük takımımız, inanan takım ve dediklerini yapan, çalışan takım vardı. Başarı tesadüf gelmedi. Allah da bizimle beraberdi. Bugün de o başarıyı kutluyorsak demek ki ne kadar büyük bir başarıya imza atmışız. Ben kendi üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum. Sonuçta kaleci olarak o pozisyonu o topu çıkarmanız gerekiyor. Hasan, Ümit nasıl gol atması gerekiyorsa ben de üzerime düşeni yaptım. Alah çalışana inanana veriyor. Bize de o şekilde yardımcı oldu” şeklinde konuştu.

Hasan Şaş: “Bologna'dan Arsenal maçına kadar çok iyi performans sergiledik”

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, UEFA şampiyonluğu yolunda Bologna maçından Arsenal maçına kadar çok güzel bir performans gösterdiklerini aktararak, “Sonradan girip katkı sağlamak güzel. Zaten bizim o takımda yedek oynamış, oynamamış kavramı yoktu. İyi bir arkadaşlığımız vardı. Bologna maçından Arsenal maçına kadar çok iyi performans sergiledik. Bütün arkadaşlarımı sayıyla sevgiyle anıyorum. Son maç çok iyi bir maç çıkardık. Taffarel Galatasaray'a geldiğinden beri bir kez kurtarış yaptı o da o maçtı. Hedefimizde bizim inşallah Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Süper Kupa, UEFA Kupası ve lig şampiyonluklarımız var. Süreci iyi geçirebilirsek, Şampiyonlar Ligi Kupası'nı almayı içimde bir hayal ve umut olarak taşıyorum. İnşallah da bu gelecek” ifadelerini kullandı.

Fatih Terim: “Yenilmeden UEFA şampiyonu olmak kolay değil”

Teknik Direktör Fatih Terim, UEFA Kupası'ndan daha iyi başarılara imza atmak istediklerini vurgulayarak, “Neden şampiyon olduğumuz? Süper Kupa'yı nasıl aldığımızı net anlatan bir tablo var. O günkü oyuncularım bugünkü yardımcılarım meslektaşlarım. Sanki hiçbir şey değişmemiş gibi. O takımdaşlık arkadaşlık hırs devam ediyor. Bir defa o gün verdiğim beyanatta ‘Sonra bunun ne kadar önemli olduğunu anlayacağız' demiştim. Muhakkak ki daha iyisini yapmak istiyoruz. Allah nasip ederse bir gün yapacağız. İyi yaptıklarımızı unutmamak lazım. O açıdan 17 Mayıs çok önemli. Buradan o gün emeği geçen tüm futbolcularım kutluyorum. Hepsi aslan gibi oynadılar. Yedek kalan da bunu çok rahat karşılayıp takım adına hareket ettiler. Müthiş bir takımdı. Yenilmeden UEFA şampiyonu olmak kolay değil. Buradan hepsinin gözlerinden öpüyorum. Galatasaray camiasına da böyle ve buna benzer başarıları veya bundan daha iyi başarıları tadarız” değerlendirmesini yaptı.

Ümit Davala: “İnşallah daha iyisini yaparız”

Yardımcı antrenör Ümit Davala ise, 17 Mayıs'ı her yıl aynı heyecanla kutladıklarını belirterek, “19 yıl geçmiş. Çok önemli bir başarı bizim için. İlerleyen senelerde inşallah daha iyisini yaparız. Benim için ayrı bir heyecan oldu. 17 Mayıs 2016'da kızım doğdu buradan onun da doğum gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.