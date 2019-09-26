Fatih Terim ve Ersun Yanal dev derbide 3. kez rakip

Fatih Terim ile Ersun Yanal bugüne kadar 11 kez karşılaştı ve Terim'in Yanal'a karşı 4'e 1 üstünlüğü bulunuyor. İki teknik adamın görevde olduğu 2 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ise Terim 1 galibiyet alırken, diğer maç ise berabere bitti.

Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü Türk Telekom Stadı'na oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın teknik adamlarında da olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal bugüne kadar 11 kez birbirlerine rakip oldu. İki teknik direktör arasındaki rekabet 4 Eylül 1996 yılında oynanan Galatasaray (Fatih Terim) - Denizlispor (Ersun Yanal) müsabakası ile başladı. Bu karşılaşmayı Terim'in öğrencileri 2-0 kazandı.

12. randevu

Geride kalan 11 resmi müsabakada Fatih Terim'in Ersun Yanal'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu karşılamalarda Terim'in öğrencileri 4 kez sahadan galip ayrılırken, Yanal'ın takımları ise 1 kez galibiyet sevinci yaşadı. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ersun Yanal, Terim'e karşı tek galibiyetini 24 Kasım 2002'de Gençlerbirliği'nin başında Galatasaray'ı yenerek almıştı.

3. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

İki teknik adam arasında bugüne kadar 2 Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynandı. Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşma ile iki teknik adam 3. kez dev derbide rakip olacak. Geride kalan derbilerde Terim'in Galatasaray'ı Yanal'ın Fenerbahçe'sini 1 kez mağlup etti. 1 maçta ise kazanan çıkmadı.

Fatih Terim ile Ersun Yanal'ın takımları arasında oynanan maçlarda ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

Süper Lig 14.04.2019 (Ersun Yanal) Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)

Türkiye Süper Kupa 11.08.2013 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0 (Ersun Yanal)

Süper Lig 02.03.2013 (Ersun Yanal) Eskişehirspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig 06.10.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Eskişehirspor: 1 (Ersun Yanal)

Süper Lig 22.01.2012 (Ersun Yanal) Eskişehirspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig 15.02.2004 (Ersun Yanal) Gençlerbirliği: 2 - Galatasaray: 2 (Fatih Terim)

Süper Lig 31.08.2003 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Ersun Yanal)

Süper Lig 11.05.2003 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Gençlerbirliği: 1 (Ersun Yanal)

Süper Lig 24.11.2002 (Ersun Yanal) Gençlerbirliği: 1 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig 18.12.1999 (Ersun Yanal) Denizlispor: 2 - Galatasaray: 4 (Fatih Terim)

Süper Lig 04.10.1996 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Denizlispor: 0 (Ersun Yanal)