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Fatih Terim yönetimindeki 1000. gol

Galatasaray, Süper Lig’de Hatayspor karşısında Mbaye Diagne’nin kaydettiği golle Teknik Direktör Fatih Terim’in görevde olduğu süre zarfında 1000.

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor karşısında Mbaye Diagne'nin kaydettiği golle Teknik Direktör Fatih Terim'in görevde olduğu süre zarfında 1000. golüne ulaştı.


Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde 1000. golünü kaydetti. Müsabakanın 32. dakikasında Sofiana Feghouli'nin sağ kanattan ortasında arka direkte kontrol eden Mbaye Diagne, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Terim yönetimindeki sarı-kırmızılıların 1000. golünü attı.


Fatih Terim'in, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde atılan 1000 golün 775'i Süper Lig müsabakalarında geldi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Türkiye Kupası'nda 103, Avrupa kupalarında 110, TFF Süper Kupa ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise toplam 12 kez gol sevinci yaşadı.


Bu goller, 115 farklı oyuncu tarafından atıldı. Rakip futbolcular 24 kez kendi ağlarını sarsarken, bir gol ise hükmen galibiyet sonucunda geldi.

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