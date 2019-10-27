İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih Terim'den 2 değişiklik

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, son oynanan Real Madrid maçına göre Beşiktaş 11’inde 2 değişiklik yaptı.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, son oynanan Real Madrid maçına göre Beşiktaş 11'inde 2 değişiklik yaptı.


Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, takımda bazı ufak değişikliklere gitti. Terim, son oynanan Real Madrid karşılaşmasının 11'ine göre 2 farklı isme şans verdi. Sistemde de değişiklik yapan deneyimli teknik adam, Ryan Donk ve Jean Michael Seri'nin yerlerine Mario Lemina ve Sofiane Feghouli'yi görevlendirdi.


Sarı-kırmızılılar derbiye; Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Babel, Feghouli ve Andone 11'i ile çıktı.


Yedeklerde ise Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Seri, Adem, Selçuk, Jimmy, Taylan VE Emre Mor yer aldı.


Sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ise kadroda bulunmuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.