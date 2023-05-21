Fatih Terim'den, Arda Turan'a destek

Lig'in 38. haftasındaki Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü maçını tribünden takip ederek, eski öğrencisi Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a destek verdi.

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, Galatasaray'ın eski Teknik Direktörü Fatih Terim de eski öğrencisi Eyüpspor Teknik Direktörü Ardan Turan'a destek için maçı tribünden takip ediyor.