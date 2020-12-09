İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih Terim'den Başakşehir'e destek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Webo’ya, Paris Saint-Germain maçının 4.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Webo'ya, Paris Saint-Germain maçının 4. hakemi tarafından yapılan ırkçı söylemlerle ilgili destek paylaşımında bulundu.


UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Fransa'da oynanan Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasında, 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun, turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk'un yardımcısı Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Bu olayın ardından her yerden destekler gelirken, bir destek mesajı da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim paylaştı. Terim, sosyal medya hesabındaki mesajında, "No to racism! Respect!" yazdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.