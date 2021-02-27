İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih Terim'den Fernando Muslera'ya plaket

Galatasaray ile Süper Lig’de 300.

Galatasaray ile Süper Lig'de 300. maçına çıkan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'ya BB Erzurumspor maçı öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim plaket verdi.


Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Süper Lig tarihinde en fazla maçta forma giyen yabancı oyuncu (vatandaşlık değiştirmeden) olarak BB Erzurumspor karşılaşmasıyla ligde 300. müsabakasına çıktı.


Mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Uruguaylı file bekçisine kulüp adına plaket verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.