Fatih Terim'den taraftara çağrı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, pazar günü Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi

son yapacakları antrenmana taraftarları davet etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları derbi maçı öncesi yarın Türk Telekom Arena'da taraftara ve basına açık bir antrenman gerçekleştirecek. Aslan'ın teknik direktörü Fatih Terim, bu antrenman öncesi, sosyal medya hesabından taraftara çağrıda bulunarak, "Müzesindeki her bir kupada gönlü, ruhu, emeği olan ve 30 milyonu temsil eden büyük Galatasaray'ın büyük taraftarı, 19.05'te, Aslantepe'de buluşuyoruz" mesajı yayınladı.