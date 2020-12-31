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Fatih Terim'den yeni yıl mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yayımladığı yeni yıl mesajında, "Var olanların kıymetini, kaybetmeden bileceğimiz, değer mi sorusuna karşılık gönülden değer diyeceğimiz; bol bol şükredip doğrularımız kadar hatalarımızı kabulleneceğimiz bir yıl diliyorum" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yayımladığı yeni yıl mesajında, "Var olanların kıymetini, kaybetmeden bileceğimiz, değer mi sorusuna karşılık gönülden değer diyeceğimiz; bol bol şükredip doğrularımız kadar hatalarımızı kabulleneceğimiz bir yıl diliyorum" dedi.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayımladı. Terim mesajında, "Var olanların kıymetini, kaybetmeden bileceğimiz; değer mi sorusuna karşılık gönülden değer diyeceğimiz; bol bol şükredip doğrularımız kadar hatalarımızı kabulleneceğimiz bir yıl diliyorum. Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

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