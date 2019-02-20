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Fatih Terim'e eski öğrencisi Nuno Gomes'ten ziyaret

Portekizli eski futbolcu Nuno Gomes, Fiorentina’da oynadığı dönemde teknik Direktörlüğünü yapan Fatih Terim’i ziyaret etti.

Portekizli eski futbolcu Nuno Gomes, Fiorentina'da oynadığı dönemde teknik Direktörlüğünü yapan Fatih Terim'i ziyaret etti.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçı için Portekiz'de bulunan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'i eski öğrencisi ziyaret etti. Uzun yıllar Portekiz Milli Takımı formasını taşıyan, Fiorentina'da oynadığı dönemde Fatih Terim'in öğrencisi olan Nuno Gomes, sarı-kırmızılı takımın kamp yaptığı otelde Terim ile bir araya geldi.


Portekizli futbolcu ile Terim bir süre sohbet ederek hasret giderdi. Görüşmede ayrıca Nuno Gomes'e üzerinde Fatih Terim imzalı Galatasaray forması hediye edildi.

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