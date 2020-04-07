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Fatih Terim'e İtalya'dan üzücü haber

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, Fiorentina’yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci Alessandro Rialti, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci Alessandro Rialti, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Bir süre önce korona virüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edilerek evine dönen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, İtalya'dan üzücü haber geldi. Terim'in, Fiorentina'da görev aldığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci Alessandro Rialti'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

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