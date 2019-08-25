Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde Terim'e yoğun ilgi gösterdi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 33. haftasındaki Başakşehir müsabakasında hakem tarafından tribüne gönderilen Fatih Terim'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Cezasının ilkini geçen sezonun son haftasındaki Sivasspor maçında, diğerini de TFF Süper Kupa'daki Akhisarspor müsabakasında çeken Terim, ligin ilk haftasındaki Denizlispor karşılaşmasıyla cezasını tamamladı.

Deneyimli teknik adam, Konyaspor maçıyla birlikte takımın başında yer aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde Fatih Terim'e yoğun ilgi gösterdi ve tezahüratlarda bulundu. Terim'de alkışlara karşılık verdi.