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Fatih Terim'in 30. Beşiktaş derbisi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş ile bugüne kadar 29 kez karşılaştı ve sahadan 11 kez galip ayrıldı.

Terim'in öğrencileri 6 kez yenilirken, 12 kez de berabere kaldı.


Spor Toto Süper Lig'de pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in bu derbilerde galibiyet sayılarından üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde daha önce siyah-beyazlılar ile lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TSYD Kupası'nda toplam 29 kez karşılaştı. Terim'in öğrencileri 11 kez sahadan galip ayrılırken, 6 kez de rakibine mağlup oldu. 12 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.


Fatih Terim'in Beşiktaş'a karşı oynadığı son 5 maçın sonuçları şöyle:



02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0


29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0


22.09.2013 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 3


26.08.2012 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 3


27.01.2013 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

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