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Fatih Terim'in Galatasaray ile geçen 8 bininci günü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılılarda aktif olarak görev aldığı 8 bininci gününü yaşadı.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçıyla birlikte sarı-kırmızılılarda aktif olarak görev aldığı 8 bininci gününü yaşadı. 8 Temmuz 1974'te Adana Demirspor'dan Galatasaray'a transfer olarak, Terim, 4046 gün Galatasaray formasını giyerek burada profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı. 1 Temmuz 1996 tarihinde teknik direktör olarak sarı-kırmızılılara geri dönen Fatih Terim, teknik direktör olarak dört dönemde 3954 gün görev yaptı.


Fatih Terim, futbolculuk dönemimde Galatasaray'da 4 Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu başarılarını yaşadı. Terim, teknik direktörlük döneminde ise bir UEFA Kupası, 8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu ve 3 de TSYD Kupası'nı kazandı.

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