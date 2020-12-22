Fatih Terim'in yokluğunda takımın başında Levent Şahin

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yokluğunda Göztepe karşılaşmasında takımın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin yer aldı. Terim maçı locadan takip etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edildiği için Göztepe maçında takımın başında bulunmuyor. Terim, soyunma odasına ve yedek kulübesine giremediği için takımın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin yer aldı.

Deneyimli teknik adam mücadeleyi locada takip etti.