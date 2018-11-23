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Fatih Terim'in yokluğunda Ümit Davala ve Levent Şahin

Galatasaray’da Fenerbahçe maçından dolayı cezalı olan Teknik Direktör Fatih Terim’in yerine Yardımcı Antrenörler Levent Şahin ile Ümit Davala takımı idare etti.

Galatasaray'da Fenerbahçe maçından dolayı cezalı olan Teknik Direktör Fatih Terim'in yerine Yardımcı Antrenörler Levent Şahin ile Ümit Davala takımı idare etti.


Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden 10 maç ceza alan Teknik Direktör Fatih Terim'in yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenörler bulundu. Yardımcı Antrenör Hasan Şaş'ın da cezasından dolayı olmadığı kenarda, takımı Levent Şahin ile Ümit Davala yönetti.

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