Fatih Yedikule'de gece yanan bina çöktü

Fatih Yedikule'de gece saatlerinde yanan bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıkları enkaz altında vatandaşların olabileceğini iddia etti.

Yedikule Gençağa Sokak'ta sabah karşı yanan bina, büyük bir gürültü ile çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Çevredeki görgü tanıkları, enkaz altında vatandaşların olabileceğini iddia etti. Bunun üzerine itfaiye ekipleri enkazda detaylı bir inceleme başlattı. İtfaiyenin çöken binanın enkazındaki arama kurtarma çalışması sürüyor.