Fatih'de düzenlenen en güzel balkon yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Fatih Belediyesi'nin düzenlediği “Suriçine Açılan En Güzel Balkon” yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “İddialı bir şey söylüyorum. 10-15 yıl sonra Fatih, dünyanın göz bebeği ilçelerinden biri olacak" diye konuştu.

Fatih Belediyesi tarafından “Suriçine Açılan En Güzel Balkon” yarışma düzenlendi. Yarışmanın ödül töreni yeni açılan Ayvansaray Bahçe'de yapıldı. Ödül törenine Belediye Başkanı M. Ergün Turan, yarışmacılar, jüri üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yarışmada en güzel balkonu tasarlayan Hatice Alanlı birinci oldu. Dereceye giren yarışmacılara çiçek ve para ödülleri takdim edildi.

“Dünyanın göz bebeği ilçelerinden biri olacak”

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “İddialı bir şey söylüyorum. 10 - 15 yıl sonra Fatih, Türkiye'nin, İstanbul'un, dünyanın göz bebeği ilçelerinden biri olacak. Şu anda öyle. Çünkü altta bir kristal var. Silkelediğiniz zaman alttan bir elmas çıkıyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ilçe yok. Biz bu izle beraber buraya doğru gidiyoruz” dedi.

“Çok sayıda kriter göz önüne alındı”

Bütün mahallelerden katılım olduğunu söyleyen Turan, “Değerlendirme yapılırken değerli jüri üyelerimiz burada. Ben daha hiçbir şey görmedim sizinle birlikte göreceğim. Balkonların genel görünüşleri ve çevreleri ile uyumunu göz önüne alındı. Seçilen bitki ve balkon uyumu göz önüne alındı. Balkonun estetik görüşü göz önüne alındı. Bitki çeşitliliği, saksı gibi çok sayıda kriter göz önüne alındı. Buradaki asıl gayemiz yarışmayla birlikte bir farkındalık oluşturmak. Vatandaşların doğru bitkiyi seçmelerine, bitki ve çiçekleri en iyi şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Bu bir farkındalık oluşturmak için yapıldı” diye konuştu.

“Kendi tarzımı oluşturdum”

Yarışmada birinci olan Hatice Alanlı, “Ben balkonumu düzenleyecektim. Balkonum, kullanılmayan bir alandı. ‘Nasıl kullanışlı bir hale getiririm' dedim. İşten geldikten sonra insan rahatlamak istiyor. Çay, kahve içmek istiyor. Her zaman dışarı çıkamıyor. Ben, ‘Balkonu onararak bunu yapabilirim' dedim. Kolay olmadı. Çiçek alıyorum, dekorasyon yapıyorum. Her hafta alışverişe gittim. Nasıl düzenleyebilirim diye düşündüm. Çok araştırma yaptım, ilham almaya çalıştığım tasarımcıların sayfalarını takip ettim. Sürekli araştırma yaparak, bende böyle yapayım dedim. Kendi tarzımı oluşturdum” dedi.

Konuşmaların ardından ödül alan yarışmacılara ödülleri verilerek toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.