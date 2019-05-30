Fatih'in torunları, İstanbul'un fethini kutladı

Fatih'in Torunları Derneği, İstanbul'un fethinin 566'ncı yılı kapsamında İstanbul Balat semtinde kutlama programı düzenledi. Bin kişinin katılım sağladığı programda; ışık gösterisi ve Mehteran konseri etkinliğe renk kattı.

Bir çağ kapatıp, yeni bir çağ başlatan İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü görkemli bir şekilde kutlandı. Balat semtinde gerçekleştirilen programda bin kişiye iftar yemeği verilirken ışık gösterisi ve Mehteran konseri etkinliğe renk kattı. Düzenlenen etkinliğe, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, İnsanlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve binlerce vatandaş katıldı.

Fatih'in Torunları Derneği Başkanı Polat Çakmak, törende yaptığı konuşmasında; fetihle dil, din, ırk ve mezhep farklılıklarının ortadan kalktığını belirterek dünyaya barış mesajlarının verildiğini kaydetti. Fetihin, Türk medeniyetinin engin hoşgörüsünün bir örneği olduğunu anlatan Çakmak, "O zamanlar fetihlerde insanlar katledilirken İstanbul'un fethinden sonra insanların yaşamının teminat altına alındığını anımsattı" ifadelerini kullandı.

Çakmak, "Bu gece bin kişiye yakın vatandaşımıza iftar vermemiz konusunda bizlere destek ve sponsor olan Dilek Pastaneleri Kurucu Ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Cabir Yazıcı'ya çok teşekkür ediyorum. Bu türlü işler maalesef belirli destekler olmadan yapmamız çok güç. Ayrıca, bizleri kırmayıp etkinliğimize katılan tüm misafirlerimize de çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yazıcı ise konuşmasında, "566 yıl önce yeni bir çağ başlatan İstanbul'un fethi, yeniden diriliş, yeniden yükseliş ruhuyla bugünde hamdolsun aynı ruh ile hep birlikte kutluyoruz. Dünya tarihini değiştiren, bir çağ kapatıp başka bir çağ açan büyük deha Fatih Sultan Mehmet Han ile O'nun muzaffer, yiğit ve kutlu askerlerinin gerçekleştirdiği İstanbul'un fethini yeniden hep beraber kutluyoruz. Bu tarz etkinliklere her zaman imkânlar dâhilinde destek olduk, olmaya da gayret edeceğiz" dedi.