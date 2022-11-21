Fatih'te 1 kişinin yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Fatih Kumkapı'da 1 kişinin yaralandığı ve silahların konuştuğu olaydan önce yaşanan tekmeli yumruklu kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerde Fatih Kumkapı'da meydana gelen olayda iki dükkan çalışanları arasında kavga çıkmış taraflardan biri diğer gruba silahla ateş etmişti. Açılan ateş sonucu yaralan 1 kişi hastaneye kaldırıldı, yaşanan çatışma anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silahların konuştuğu kavgadan önce yaşananlar kamerada

Silahların konuştuğu olaydan önce çıkan kavga anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların birbirleriyle konuştuğu sırada bir anda tekme ve yumrukla kavga etmeye başladıkları ve birbirlerine sandalye ile saldırdıkları görülüyor.