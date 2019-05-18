Fatih'te 2 ayrı adreste hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Fatih'te farklı tarihlerde 2 ayrı adreste hırsızlık yapan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. 8 ayrı suçtan kaydı olan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızın kaçma anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te 9 Mayıs Perşembe günü bir adreste meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen E.B. (24) isimli zanlı, aynı gün Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunda 8 ayrı suçtan kaydının olduğu tespit edildi.

8 ayrı suçtan kaydı olan şahıs tutuklandı

E.B. isimli şahısın aynı zamanda 25 Mart günü Fatih'te bulunan başka bir adresten de hırsılık yaptığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs aynı gün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızların apartmanda çıkma anları da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.