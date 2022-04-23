Fatih'te 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi

Sümbülefendi FANÇO (Fatih Anne Çocuk Merkezi), Çukurbostan Parkı'nda ve Yedikule Bahçede çocuk şenlikleri, Kasım Günani Kütüphanesi'nde ise Kütüphane Festivali düzenledi. Çocuklar tarafından hazırlanan halk oyunları sergilendi ve şiirler okundu.

Çocuklara yönelik palyaço ve oyunların da yer aldığı etkinliklerde, çocukların 23 Nisan Bayramını hediyeler vererek kutlayan Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fatih'te çocukların daha mutlu daha bilgili, zihnen, bedenen en iyi şekilde yetişmeleri için başta kütüphaneler olmak üzere, anne ve çocuk merkezleri, atölyeler ve spor salonlarının yapımına ağırlık ve öncelik verdiklerini söyledi.