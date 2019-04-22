Fatih'te 28 ayrı kapkaççılık olayına karışan 4 kişi adliyede

Fatih'te 28 ayrı kapkaç olayına karıştıkları belirlenen 4 şüpheli Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı. Çoğunlukla cep telefonu çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde 28 kapkaç olayı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle aranan 4 şahsı Esenyurt'ta yakaladı. Yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi ekiplerce sorguya alınmak üzere Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Burada gözaltına alınan 4 kişiden B.S. ve F.T.'ye diğer 2 kişinin kapkaçta yardım ettiği öğrenildi. Daha sonra Asayiş Büro Amirliğinde yapılan sorguda 4 hırsızlık şüphelisinden 2'sinin motosikletle kapkaç olaylarını gerçekleştirdikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.