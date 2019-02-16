Fatih'te 3 katlı ahşap bina çöktü

Fatih'te kullanılmayan 3 katlı ahşap bir bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sokakta park halindeki araçlar zarar gördü.

Olay, Balat Çorbacı Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kullanılmayan 3 katlı ahşap bir bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sokakta park halindeki bazı araçlar hasar gördü. Ekipleri olay yerindeki çalışmaları sürüyor.