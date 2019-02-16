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Fatih'te 3 katlı ahşap bina çöktü

Fatih’te kullanılmayan 3 katlı ahşap bir bina çöktü.

Fatih'te kullanılmayan 3 katlı ahşap bir bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binanın çökme anı kameralara saniye saniye yansıdı.


Olay, Balat Çorbacı Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kullanılmayan 3 katlı ahşap bir bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sokakta park halindeki bazı araçlar hasar gördü. Öte yandan ahşap binanın çöktüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde binanın büyük bir gürültüyle bir anda çöktüğü görülüyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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