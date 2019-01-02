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Fatih'te 3 katlı metruk binada yangın

Fatih’te üç katlı metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürme çalışmaları devam ederken, bina tamamen yandı.

Fatih'te üç katlı metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürme çalışmaları devam ederken, bina tamamen yandı.


Alınan bilgiye göre, Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta üç katlı metruk ahşap bir binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm binayı sararken alevler yan binalara da sıçradı.


İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri, sevk edilirken mahalle sakinleri de tedbir amaçlı yan taraftaki binaları tahliye etti.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü.


Yan binalarda bulunan yatalak bir hasta ise polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla battaniye ile ambulansa taşındı.


Alevlerin söndürülmesinin ardından, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

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