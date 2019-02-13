Fatih'te 3 katlı tarihi metruk bina alev alev yandı

Fatih'te 3 katlı tarihi metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken,bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Yangın anıda havadan görüntülendi.

Olay, saat 14.30 sıralarından Fatih Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı tarihi bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metruk halde bulunan binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis,sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü

Olay yerine Beyoğlu, Bakırköy ve Fatih İtfaiye grup amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlamak amacıyla sokağa güvenlik şeridi çekti. İtfaiye ekiplerinin sokağın her iki yönünden de müdahale ettiği yangın,1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken zabıta ekipleri söndürme çalışmaları tamamlanan binayı mühürledi.Yangın anıda havadan görüntülendi.