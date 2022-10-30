Fatih'te 36 saat süren Ideathon Fikir Maratonu'nda ödüller sahiplerini buldu

Fatih Belediyesi'nin 36 saat süren “Ideathon Fikir Maratonu” sona erdi. 250 gencin yarıştığı maratonda birinciye 25 bin, ikinciye 20 bin ve üçüncüye 15 bin TL ödül verildi.

Fatih Belediyesi'nin düzenlediği ve 36 saat süren “Ideathon Fikir Maratonu” sona erdi. Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen ödül töreni öncesinde gençler fikirlerini ve projelerini geliştirdi. Dün başlayan maratonda 250 kişinin oluşturduğu 85 takım, belirli puanlama sistemlerinden geçti. Yarışmaya katılan gençlerin çevre, iklim, sosyal inovasyon, sokak hayvanları, afet, ulaşım gibi birçok konuda ürettikleri fikirleri jüri tarafından değerlendirildi. Jüri tarafından puanlanan ve ilk üçe giren yarışmacılar ödüllendirilirken, birinci olan takıma Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan 25 bin TL para ödülünü verdi. Ayrıca ikinciye 20 bin ve üçüncüye 15 bin TL ödül verildi.

Ideathon Fikir Maratonu hakkında açıklamada bulunan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Dün yarışmayı başlattık. Bu fikir maratonlarımızın 4'üncüsü olan büyük maratonun kapanışında sizinle olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Bugüne kadar bizim yaptıklarımızın arasında en geniş maratonlardan bir tanesidir. Keyifli ve güvenli bir ortamda burayı şenlendirdiniz. Burada yaklaşık 250 katılımcı ile yarışmalar oldu. Fikir maratonlarında İstanbul'da ilklerden bir tanesiyiz. Biz burada enerjiyi ve dinamizmi görünce maratonlar konusunda ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi her seferinde yeniliyoruz. Bu etkinliklerin ülkemizin toplumuzun ihtiyaç duyduğu, yenilikçi fikirlerin oluşumunda, özgür yaklaşımların ortaya çıkarılmasında çok önemli bir işlevsel yönü oldu” şeklinde konuştu.