Fatih'te 42 saat arayla aynı kişilerce aynı yerde hırsızlık

Fatih'te önceki akşam gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından 42 saat aradan sonra aynı kişiler tarafından aynı noktada hırsızlık olayı gerçekleşti. Turistin Bin 400 TL'sini alarak otomobile binen kişilerin kaçış anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 13:30 sıralarında Fatih Küçükayasofya Mahallesi Kaleci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pakistanlı oldukları öğrenilen Muhammet Asım Varsi, ailesiyle birlikte gezmek için geldiği Sultanahmet'te dolaşırken yanlarına gelen 4 kadın, Varsi'nin eşinin omzunda bulunan sırt çantasından cüzdanı çaldı. Kendilerini bekleyen otomobile binen 4 kadın daha sonra otomobil ile buradan uzaklaştı. İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Sokak üzerinde bulunan iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobil ile kaçan şahısları yakalamak için çevrede inceleme başlattı.

Baba ve çocuğu yerde sürüklenmişti

Önceki akşam aynı noktada gerçekleşen hırsızlık olayında kaldıkları otelden çıkıp yürümeye başlayan turist aileyi takip eden şahıslar omzunda çocuğunu taşıyan babanın cep telefonunu alarak kaçmaya başlamıştı. Kendilerini bekleyen otomobile binen hırsızları takip eden turist ise arabayı kullanan şahsın gaza basmasının ardından çocuğuyla birlikte yerde sürüklenmişti.

Olayın yaşandığı sokakta esnaf olan Kadir Dumlu, “İki gün önce biz yine burada bir hırsızlık olayı yaşadık. Daha olayın acısı geçmeden turistin çocuğuyla birlikte bu noktada sürükleyerek götürdüler. Vatandaşın mağduriyeti giderilmeden bugün gündüz vaktinde yine bir hırsızlık, yine aynı ekip ve yine aynı araç. Memur arkadaşlar incelemelerini yapıyor. Böyle bir mağduriyetimiz var. Bayanlardan oluşan bir teşkilat burayı mesken tutmuş. Ne araç değişiyor, ne kişi ne de yer değişiyor. Sürekli olarak burada böyle bir mağduriyetimiz var. Ben burada otel işletmeciliği yapıyorum. Aynı zamanda bölgenin güvenlik kamera hizmetlerini ben sağlıyorum. Artık sürekli bir hırsızlık olayına gidiyorum. Hırsızlık olaylarını koşturmaktan kendi işimi yapamıyorum. Burada esnaf arkadaşlarımız ve turistler mağdur olmasın diye sürekli onların kayıtlarını çıkarıyoruz" dedi.

Bu olaylardan dolayı turizmin de zarar gördüğünü kaydeden Dumlu, “Burada kapkaça uğrayan turist tekrar aynı noktaya gelir mi? Memleketine gittiği zaman arkadaşlarına, eşine dostuna 'ben İstanbul'da Sultanahmet'te mağdur oldum. Hırsızlıkla karşılaştım' der" şeklinde konuştu.

4 kadının hırsızlık sonrası kaçma anı kamerada

Fatih'te bugün öğle saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Önceki gün akşam saatlerinde aynı noktada gerçekleşen hırsızlık olayının üzerinden 42 saat geçmesinin ardından aynı yerde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde ilerleyen 4 kadın turistin çantasında bulunan cüzdanı aldıktan sonra kendilerini bekleyen beyaz bir otomobile biniyor. Turistlerin olayın şokuyla sağa sola bakıştığı o anları fırsat bilen kadınlar ise otomobil ile oradan uzaklaşıyor.

Eşinin cüzdanının çalınması sonrası Muhammet Asım Varsi karakola giderek şikayette bulundu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.